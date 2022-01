Coup de théâtre dans le dossier de la Halle : Les 242 ex-salariés sont renvoyés devant le juge départiteur

Surprise pour les 242 ex salariés de la Halle à Issoudun. Alors qu'ils attendaient le délibéré sur la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété pour exposition à l'amiante. Le conseil des Prud'hommes de Châteauroux a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur à une date ultérieure.

On ne l'a appris que ce jeudi soir (06/01) par une dépêche de l'AFP qui souligne pourtant que la décision avait été rendue mi-décembre par le conseil des Prud'hommes de Châteauroux. Les 242 ex-salariés de la Halle à Issoudun et la partie adverse sont renvoyés devant le juge départiteur à une date ultérieure et encore inconnue.

Décision en toute discrétion

Une décision prise suite à une audience en date du 12 octobre dernier. 242 ex-employés y avaient fait valoir, par leur avocat, la double peine qui leur avait été imposée. D'abord leur licenciement à l'été 2020 suite à la cessation d'activité de leur entreprise et ensuite le fait d'avoir appris qu'ils avaient été exposés, à leur insu et parfois pendant des années, à de l'amiante sur leur lieu de travail. D'où la demande d'un dédommagement global de 3 millions d'euros pour préjudice d'anxiété (soit des sommes allant de 7500 à 20.000 euros par salarié en fonction de l'ancienneté). Le jugement avait été initialement mis en délibéré à ce vendredi 7 janvier mais dans l'intervalle, les conseillers prudhommaux, qui n'ont pas su se départager, ont décidé de renvoyer " à une audience ultérieure, qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur". Ce sont les termes qui apparaissent sur un procès verbal en date du 15 décembre dernier consulté par l'AFP. La date de cette nouvelle audience n'est pas encore connue. La surprise est de taille, hier, l'avocat des salariés Me Guiet que nous avons contacté, ne nous a pas indiqué qu'il avait eu connaissance de ce report.

Failles dans les dossiers des plaignants ?

"Le fait que l'affaire soit renvoyée en départage montre que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles peuvent parfois en avoir l'air", a commenté de son côté le défenseur de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), Me Franck Morel, auprès de l'AFP.

L'AGS plus communément appelé le régime de garantie des salaires, est en effet l'organisme qui intervient en cas de défaillances d'entreprises et qui serait donc chargé de verser les indemnisations en cas de condamnation. Lors de l'audience l'avocat de l'AGS et celui du mandataire judiciaire de La Halle avaient pointé les manquements dans la constitution des dossiers des plaignants.

A quelques exceptions près, ces derniers ne produisaient pas d'attestation médicale justifiant d'une anxiété, ni même de preuve qu'ils travaillaient bien dans le bâtiment dangereux.

Par France Bleu Berry Avec AFP