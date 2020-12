Haute Loire: Coup de tonnerre politique, le président du SDIS placé en garde à vue pour proxénétisme

Le couple gestionnaire d’un gite et d‘appartements sur le Puy en Velay est soupçonné d’avoir hébergé des prostituées femmes et transsexuelles. Et selon les termes de leur mise en cause dans cette enquête, ils facilitaient et tiraient profit de cette activité.

C’est un véritable choc dans le microcosme politique de la Haute Loire.

Marc Boléa est un élu très connu du fait de ses fonctions de président au sein du SDIS, le service d'incendie départemental. Et tout ceux qui le connaissent avouent être tombés de leur chaise en apprenant cette nouvelle. Au moment du parrainage du candidat François Fillon à la présidence de la république, il avait même fait campagne pour une politique des mains propres en Haute Loire.

Présenté comme un élu honnête et rigoureux, il semblait à mille lieues de ce qui lui est reproché aujourd’hui.

La gestion avec sa compagne, propriétaire de 9 logements rue de la gazelle et avenue Foch, ou exerçaient une douzaine de prostituées femmes et transsexuelles, activités qu’ils ne pouvait donc pas ignorer.

Parmi les réactions à chaud, celle de Gérard ROCHE ancien président du conseil départemental et ancien sénateur de Haute Loire … très proche de Marc Boléa… il est abasourdi par cette nouvelle et avance peut être une explication.

Jamais je n’aurais pensé à une affaire comme celle-là, je suis absolument abasourdi parce que c’est un homme que je respecte beaucoup et que je ne voyais absolument pas dans ce genre d’affaire. Président du SDIS et comme élu, il est très actif, attentif et très proche des gens. C’est vraiment une surprise. Je suis abasourdi et à la fois très triste parce que c’est un homme qui me paraissait avoir une éthique irréprochable et on était assez intime pour que je voie un défaut dans la cuirasse depuis des années et des années que je le connais.

A la question aurait pu se laisser entraîner par sa nouvelle compagne ? Gérard Roche a peut être un élément de réponse.

Pour quelqu’un qui a des responsabilités politiques se laisser entraîner ce n’est pas une excuse, mais la personne qu’il a choisi comme compagne ce n’était pas son style voilà.

Les auditions en cours devront faire la lumière sur les responsabilités de chacun au sein du couple, et mettre peut être en lumière le rôle de cette nouvelle compagne dans la descente aux enfers de l’élu.

Ils risquent 10 ans d’emprisonnement, 750 000 euros d’amende et la confiscation des biens immobiliers