Coup de vent : 4 500 foyers berrichons privés de courant, une centaine d’interventions pour les pompiers

La tempête qui a traversé le Berry jeudi soir a provoqué des centaines de coupures de courant, principalement dans le nord de l’Indre et du Cher, dues à des arbres tombés sur le réseau d'électricité moyenne tension.

Météo France ne s’était pas trompé : le vent a soufflé fort, des rafales de 90 à 100 km/h ont été observées sur le Berry jeudi soir entre 18h et 22h, occasionnant des coupures de courant et quelques dégâts sur les toitures. L’Indre et le Cher avaient été placés en vigilance orange pour vent violent.

4 500 coupures de courant

Bilan du fort coup de #vent de ce jeudi soir : des rafales parfois supérieures à 100 km/h. + d'infos : https://t.co/pEUucLMTCf. pic.twitter.com/jc07Ww3pKT — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) January 12, 2017

Les services d’Enedis (ex-Erdf) avaient recensé 4.500 foyers privés d’électricité en Berry vers 22h. Dans le détail : 2.500 coupures de courant dans l’Indre, surtout dans le secteur d’Argenton (500 foyers), mais aussi à Levroux et Vatan. Dans le Cher, 2.000 foyers devaient passer la nuit sans électricité, dans les secteurs de Bourges, Méry-ès-bois et Nançay.

Ces coupures de courant concernent le réseau moyenne tension (20.000 volts) et sont dues à des chutes d’arbres ou de poteaux électriques. "Une quinzaine de techniciens sont mobilisés toute la nuit pour faire le diagnostic et réaliser les réparations au plus vite", fait savoir Enedis.

Des cheminées tombées sur les toitures

Les pompiers berrichons avaient réalisé à 22h une centaine d’interventions, essentiellement pour des tuiles envolées sur les toitures ou des chutes d’arbres. Aucun blessé n’était à déplorer en fin de soirée.

Quand tu es plein de volonté, d’enthousiasme et de motivation. Mais que la vie te bloque le passage. #Bourges #meteo18 pic.twitter.com/ir8y1MbvAk — Sweetsofa (@sweetsofa) January 12, 2017

Dans le Cher, les pompiers ont été mobilisés sur une soixantaine d’interventions : une équipe du Grimp (pompiers équipés de cordes) a dû être envoyée à La Chapelle Saint-Ursin, pour bâcher une toiture sur laquelle était tombée une cheminée. D’autres interventions ont eu lieu à Bourges, Brécy, Léré, Sans-Beaujeu ou Saint-Martin d’Auxigny.

Dans l’Indre, les hommes du SDIS ont réalisé une quarantaine d’interventions. Un sapin est tombé sur une maison à Chabris (au Lieu Dit Pouance), une cheminée est tombée sur la toiture d’une maison à Châtillon, route de Tours. Les pompiers sont également intervenus à Baudres, Ecueillé, Lye, Niherne, Brion, Levroux, Aigurande, La Châtre-Langlin et autour d’Issoudun.