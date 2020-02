Coup de vent à Paris : quatre blessés après la chute d'une balustrade à Montrouge

Un coup de vent a balayé par surprise la région parisienne ce jeudi 27 février. Un automobiliste est mort dans la chute d'un arbre quai Branly, et quatre piétons ont été blessés dans la chute d'une balustrade à Montrouge.

Les pompiers de Paris ont enregistré de très très nombreux appels ce jeudi 27 février lors d'un coup de vent surprise en région parisienne. La région n'était pas en alerte car le coup de vent n'était pas généralisé explique Météo France, mais l'institut de prévision a enregistré une rafale à 116 km/h dans sa station du parc Montsouris.

Parmi la centaine d'intervention des pompiers de Paris, deux particulièrement graves et marquantes : la mort d'un automobiliste, tué par la chute d'un arbre sur le quai Branly, juste en face du musée. Et la chute d'une balustrade à Montrouge. Une sorte de toit terrasse en brique rouge qui s'est décroché au sommet d'un immeuble de 2 étage et a chuté de 6 mètres de haut. Sur le trottoir, un groupe de quatre piétons a été touché, l'un d'entre eux est gravement blessé.