PHOTO - Coup de vent en Bretagne : un arbre centenaire tombe près d'une église de Landerneau

Le coup de vent attendu ce lundi a déjà fait quelques dégâts, en Bretagne. Un arbre est tombé sur la RN12, perturbant la circulation à Plounévez-Moëdec (Côtes-d'Armor) et à Landerneau (Finistère), c'est un cèdre vieux de plus de 100 ans qui est tombé sur un parking, près de l'église Saint-Houardon.

"Il y a quelques rafales, et une rafale a fait tomber un cèdre de plus d'un siècle, explique Patrick Leclerc, le maire de la ville. Il y a eu peu de dégât, et surtout pas de blessé, c'est l'essentiel, mais quelques voitures se trouvaient en dessous."

"Ça a fait un gros bruit"

Adjoint à la ville de permanence, Yvan Moullec a été appelé en début d'après-midi : "Cet arbre fait partie d'un ensemble d'arbres remarquable, explique-t-il. Il y avait 4 cèdres, un cyprès et un pin. Quand ce cèdre est tombé, les riverains ont dit que ça a fait un gros bruit, c'est un morceau !"

Sur place, une voiture a vu son pare-brise se briser, les autres sont égratignés.

Les arbres de ce secteur sont pourtant surveillés régulièrement. - Yvan Moullec

Les services municipaux à pied d'oeuvre pour évacuer l'arbre tombé

"C'est un arbre assez impressionnant, complète le maire, _donc les services de la ville sont en train de le débiter pour pouvoir évacuer cet arbre, qui est tombé sur l'esplanade autour de l'église et sur le parking."_Cette chute est surprenante car ces arbres sont régulièrement inspectés. Celui ci l'avait été il y a deux ans seulement, mais une rafale un peu plus forte a dû le fragiliser.