Coup de vent en Bretagne : un véliplanchiste retrouvé en baie de Quiberon après avoir dérivé toute la nuit

Quiberon, France

Des moyens de recherches importants ont été déclenchés lundi soir en plein coup de vent, pour tenter de retrouver un véliplanchiste de 57 ans, dont la famille a signalé la disparition. L'homme était parti de la plage du Porigo en baie de Quiberon, et à 21 heures, il n'avait toujours pas donné de nouvelles.

Des recherches interrompues dans la nuit à cause de la météo

Le CROSS d'Etel a immédiatement diffusé un message d'alerte, et envoyé sur zone, l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 56, un semi-rigide SNS 712 "Le quiberonnaise" de la station SNSM de Quiberon, ainsi qu'une vedette de la SNSM d'Arzon. A terre, les pompiers et gendarmes ont effectué des patrouilles jusqu'à une heure et demie du matin. Les recherches ont ensuite été interrompues en raison des conditions météo. Ces recherches ont repris ce mardi matin à 7 heures. La planche à voile a été repérée dans le secteur de Locmariaquer. Le véliplanchiste a été retrouvée à 07h26, à terre, dans le secteur de Saint-Philibert. Il a été pris en charge par les pompiers jusqu'à l'hôpital de Vannes. Victime d'une avarie, il avait trouvé refuge sur une barge et il est parvenu au lever du jour à rejoindre la terre.