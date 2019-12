Coup de vent en Isère : 9000 foyers dans le noir en Isère à 7 heures ce vendredi

L'alerte orange aux vent violents court jusqu'à 16h dans notre département. Tôt ce vendredi matin, les rafales touchaient surtout la Chartreuse et le Voironnais, elles soufflent maintenant sur tout le Nord Isère.

Grenoble, France

9h : un auditeur nous signale une coupure de courant à Jarrie, une panne qui touche aussi le collège "le Clos Jouvin" (600 élèves) dans le bas-Jarrie.

8h30 : Le vent souffle fort ce vendredi matin en Isère, qui fait partie des départements placés en alerte orange depuis hier après-midi par Météo France. Enedis signale désormais 9 000 foyers privés d'électricité à 7 heures à cause de branches ou d'arbres tombées sur les lignes. Ils n'étaient que 3 000 foyers encore à 6 heures, mais entre temps la tempête qui soufflait sur la Chartreuse et le Pays voironnais a gagné aussi le Nord-Isère.

Des pannes électriques et des arbres sur les routes nous ont aussi été signalés à Coublevie (pays voironnais), du côté de Saint-Agnin-sur-Bion (entre Bourgoin-Jallieu et Saint-Jean-de-Bournay), dans le secteur de Trept (au nord de Bourgoin-Jallieu), ainsi que dans le Vercors entre Lans-en-Vercors et Engins sur la très fréquentée Déparementale 531.

Aux Abrets, un arbre est tombé sur deux voitures à l'arrêt (et vides) devant l'école des Dauphins. Les voitures d'une ATSEM et d'une maman qui accompagnait son enfant, elles sont complètement détruites mais il n'y a pas eu de blessés.

Le vent souffle évidemment très fort sur les hauteurs. La station des Deux-Alpes annonce ce matin des conditions d'accès compliquées, voire impossible par moment, au sommet des pistes de ski avec les remontées mécaniques. Les stations attendent d'importantes chutes de neige, très attendues après le régime de foehn et la douceur qui ont fait fondre le manteau neigeux pourtant abondant il y a quelques jours. La limite pluie-neige devrait progressivement s'abaisser jusqu'à 1 600 mètres dans la journée de vendredi.