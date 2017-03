Coup de vent à la Valla en Gier : huit personnes dans la salle des fêtes avant d'être relogées

Le département de la Loire est en alerte orange et le vent a soufflé très fort sur les Monts du Pilat. Cent mètres carré de toiture se sont envolés à La Valla en Gier. Huit personnes doivent être relogées.

La vent a soufflé très fort à La Valla en Gier. Le toit d’une maison dans le bourg a été soulevé. Le maire de la commune, Jean-Claude Flachat, s’est tout de suite rendu sur place. Il a ouvert la salle des fêtes pour les habitants et mis en place des déviations.

"C’est tout un pan de toit qui est parti, environ 100 mètres carré. Les pompiers sont sur place ainsi que la gendarmerie. J’ai tout de suite pris des mesures pour bloquer la chaussée, pour qu’il n'y ait pas de blessé sur la voirie. Il faut voir toutes les tuiles sur la chaussée, les bouts de bois, les planches, la laine de verre. Qui plus est on va devoir reloger des locataires. Cet immeuble a 4 logements. Pour le moment ça concerne 4 logements. On va reloger 7-8 personnes. On va voir si le reste de la toiture pour les 2 autres logements tient le choc. J’ai ouvert la salle des fêtes pour accueillir ces personnes avant de trouver une solution de relogement. Une dame et son bébé sont hébergés chez des amis cette nuit. Mais pour les autres, il va falloir qu’on trouve quelque chose. "

La maire de La Valla en Gier Jean-Claude Flachat.