Coup de vent sur l'Yonne

Une soixantaine de pompiers ont été sollicités entre 13h30 et 16h 30 du sénonais au Vézelien et l'avallonais pour des dégâts matériels.

Des rafales de plus de 80 km/h

Les rafales de plus de 80 km/h ont provoqué des chutes d'arbres ou de lignes électriques sur les chaussées. Il a fallu dégager la voie et bâcher aussi des toitures. Les pompiers ont effectué "une quarantaine d'interventions" en trois heures explique un officier du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours.

Vigilance jaune maintenue

La préfecture rappelle que la vigilance jaune neige-verglas et vent violent est maintenue jusqu'à vendredi à 10h00, dans l'Yonne

Le vent pourrait atteindre localement 95 km/h dans l'après-midi et soufflera jusqu'en début de soirée. Le phénomène verglaçant débutera dans la nuit, avec la baisse des températures qui entrainera le gel des chaussées mouillées. A compter du milieu de la matinée de vendredi, un temps plus calme est prévu.

Les autorités rappellent les conseils de prudence notamment sur les routes (risque de chutes d'arbres et circulation délicate dans la nuit et matinée).