Coup de vent sur l'Yonne : plusieurs milliers de foyers privés d'électricité

Plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité ce lundi dans l'Yonne à cause du vent violent. Il a soufflé à plus de 90 km heures sur le département.

Auxerre, France

On a compté jusqu'à 5 600 foyers privés d'électricité dans la matinée principalement en Puisaye et dans le centre Yonne. Il en restait 750 à rétablir dans la soirée ou au plus tard mardi matin précise Enédis. Le département de l'Yonne était en vigilance orange jusqu'en milieu d'après-midi tout comme la Nièvre .

Des pointes à 97 km/h

On a relevé au plus fort dans l'Yonne des pointes à 97 km /h à Savigny-sur-Clairis, 95 dans l'avallonais, 91 sur l'auxerrois et jusqu'à 109km/h à Clamecy dans la Nièvre.

Plus de 120 pompiers sont intervenus pour des toitures et des tuiles envolées, des arbres et des branches tombées du nord au sud de l'Yonne : en puisaye, dans le jovinien, en forêt d'Othe, dans le tonnerrois et l'avallonais ainsi que dans l'auxerrois. Quelques communes ont été particulièrement touchées comme Sens, Thorigny, Lindry , Montigny-La-Resle, Seignelay ou Maligny.

Des arbres sur la route ont aussi perturbé la circulation sur la RN6 lundi matin au niveau du pont de pierre ainsi que du côté de Perrigny , Pourrain , Tonnerre ,Joigny ou Bussy en Othe.

Intervention du GRIMP

Le GRIMP, le groupement d'intervention en milieu périlleux est intervenu à Bessy sur cure pour une cheminée qui menaçait de s'effondrer. A Bassou c'est une toiture de 70 mètres carrés qui s'est envolée.