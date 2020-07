Coup de vent sur le Béarn ce jeudi soir. Les terrasses du boulevard des Pyrénées soufflées

il y a eu un gros coup de vent sur le Béarn hier soir, aux alentours de 20 heures. Une mini tempête qui a surpris beaucoup de gens, comme le personnel et les clients du Poulet à 3 pattes, situé sur le boulevard des Pyrénées à Pau. Les images sont impressionnantes.

En cinq minutes on n'a plus rien vu. On a demandé à tout le monde de rentrer vite vite pour s’abriter! — Prisca Genevet la patronne du poulet à 3 pattes