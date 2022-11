Coup mortel à l'Arsenal à Tarbes : les parents d'Enzo alertent les jeunes sur la violence et l'alcool

L'affaire du coup de poing mortel à Tarbes est un des sujets de l'émission "Ça commence aujourd'hui" sur France 2, présenté par Faustine Bollaert. Dans l'émission du jour, la famille d'Enzo témoigne du drame survenu en mars. Enzo, jeune homme âgé de 18 ans est décédé après avoir reçu un coup . Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 17 au 18 mars, à Tarbes, dans le quartier de l'Arsenal. Il était sorti avec des camarades pour fêter le Percent (100 jours avant le bac). D'après les premiers éléments, c'est une histoire de fille qui aurait déclenché l'agression. Un jeune originaire d'Asson a frappé Enzo, originaire de Lons. Enzo est décédé le lendemain. L'auteur présumé avait été placé en détention provisoire.

Une prise de parole pour la mémoire d'Enzo, et pour les jeunes

Le père d'Enzo, Didier Péridy, explique pourquoi la famille s'exprime dans une émission sur France 2 : "On a apporté notre témoignage pour que ça ne se reproduise plus. Il faut que les jeunes prennent conscience que ça peut déraper et qu'on peut arriver à détruire beaucoup de monde à cause de ça."

Didier Péridy confie qu'il a été arrêté quelques mois, il est routier. Il suit toute l'enquête pour être au courant de tout, savoir ce qu'a vécu son fils jusqu'aux derniers instants. Didier Péridy a accroché des photos d'Enzo sur tous les murs de son appartement à Lons : "Je suis mort avec mon fils le 18 mars, c'est vraiment quelque chose qui m'est insupportable."

Pédagogie autour des fêtes entre jeunes qui consomment alcool et cannabis

Didier Péridy, auprès des photos de son fils Enzo, décédé le 18 mars 2022 à Tarbes © Radio France - Marion Aquilina

"Quand je parle des contextes des soirées des jeunes, c'est inquiétant, confie le papa d'Enzo. Faites attention, évitez de boire [...] et il faut se contrôler pour éviter des débordements, et arrêter cette violence gratuite qui ne mène à rien et détruit plein de monde et c'est toujours irréversible. Tout s'est arrêté le 18 mars, pour rien."

Un jeune homme très apprécié qui était réserviste

Son père montre Enzo sur les photos, tantôt avec sa famille, tantôt avec ses copains ou ses camarades du 5e RHC de Pau où il était réserviste : "Il était leader, il avait plein d'amis, il était très gentil". Didier Péridy montre aussi les clichés de son fils à l'hôpital, dans le coma, et sur son lit de mort. Il évoque la violence du choc après qu'"Enzo a reçu un coup, par derrière" dans la rue, dans le quartier de l'Arsenal.

La famille d'Enzo a demandé à la ville de Tarbes qu'une plaque commémorative soit installée sur les lieux des faits, en mémoire du jeune homme. Pour l'instant la municipalité a refusé : "Ce quartier est hélas trop souvent sous tension et la pose d'une plaque me paraît inopportune au risque de les raviver." Dans le courrier transmis aux proches, il est aussi écrit : "Cela n'empêche pas que l'incident qui a touché votre fils est dans toutes les mémoires et les mesures de sécurité que nous prenons avec, entre autres, l'instauration d'une brigade municipale de nuit, ont pour objectif d'éviter qu'un nouveau drame ne se produise".

