Coup mortel après une soirée à Tarbes : "Je suis vraiment désolé pour la famille" dit l'auteur présumé

L'auteur présumé du coup mortel à l'Arsenal a demandé ce mardi matin à être libéré devant la chambre de l'instruction, à Pau. Christopher a été placé en détention provisoire à la prison de Tarbes le mercredi 8 février, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 29 janvier, après une soirée à Tarbes, il aurait donné un coup de poing mortel à Julien parce qu'il l'a découvert dans sa voiture. La victime avait de 19 ans et décédé quelques heures plus tard à Adé. L'arrêt sera rendu le 21 février pour déterminer si l'auteur présumé du coup mortel est maintenu en détention ou s'il est libéré.

La victime avait environ 2g d'alcool dans le sang cette nuit-là

Stéphanie Balespouey, avocate des parents de la victime © Radio France - Marion Aquilina

À l'audience, Christopher a pris brièvement la parole : "Je n'ai rien fait, je suis vraiment désolé pour la famille". Il a reconnu avoir donné un coup de poing mais pas que ce coup est la cause du décès de Julien. Les images des caméras près de la boîte du RG montrent que la victime avait beaucoup bu, vers 3h du matin. Puis, vers 4h30, il semble que seule la chute est visible sur les images de vidéosurveillance.

Une zone de floue

Il y aurait donc une heure et demie pendant laquelle Julien serait passé de la voiture de ses copains à celle de Christopher, il s'y serait allongé. Dans le véhicule de l'auteur présumé se trouvaient une machette et un revolver parce qu'il était sous pression, son frère aurait des problèmes.

L'avocat général, Pascal Bouvier, a pointé du doigt "des faits particulièrement graves qui ont eu lieu sur la voie publique, pour un motif futile, et dans les mêmes circonstances qu'il y a un an", faisant ainsi référence au décès d'Enzo, le 18 mars 2022. L'avocat général a requis le maintien en détention, notamment pour le risque de trouble à l'ordre public.

"Ce sont deux affaires totalement différentes, avec des personnalités différentes, l'autre avait pris la fuite, ce n'est pas le cas de mon client" a rétorqué Me Joseph Mesa, avocat de l'homme poursuivi. Il a également présenté l'hypothèse d'un coup reçu par Julien lors d'un match de rugby joué l'après-midi.

L'immense colère mêlée à la douleur des parents de Julien

"Je ne vous cache pas qu'il y a une immense colère de ses parents, explique Me Stéphanie Balespouey, avocate de la partie civile. Julien dormait, Julien ne représentait en aucun cas un danger, une menace. Pour autant, il y a eu une agression extrêmement violente, gratuite, sans qu'il ne soit véritablement porté assistance à Julien."

"Julien aurait-il pu être sauvé si les faits avaient été indiqués à son père qui est venu le chercher ? poursuit Me Balespouey. Personne n'a cru devoir informer ce papa qui vient chercher son enfant qu'il venait de subir une agression extrêmement violente, à ce point que ça a causé une fracture importante, et il décédera de ce traumatisme crânien et de l'hématome qui en a suivi."