Coupe d'Afrique des Nations : de la joie et des nouvelles violences après la victoire de l'Algérie

Pour leur première finale de la CAN depuis 29 ans, les supporters algériens sont sortis par milliers dans les rues de France, ce lundi 14 juillet. Une explosion de joie parfois ternie par de nouvelles dégradations et violences.

Nouvelles scènes de liesse partout en France ... et nouvelles violences, ce lundi 14 juillet au soir. L'Algérie s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), une première depuis 1990, en battant le Nigeria 2-1 à la dernière minute. De quoi faire exploser de joie les milliers de fans des Fennecs, sortis dès 23h dans les rues de France pour fêter cette victoire.

Jets de projectiles et voitures en feu

Au même titre qu'après la qualification en demi-finales du jeudi 11 juillet, la fête a été gâchée par endroits, à mesure que la nuit avançait. Dans des villes comme Paris, Marseille ou Lyon, des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre : jets de pavés et de bouteilles d'un côté, grenades lacrymogènes de l'autre ... Selon un bilan matinal, plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées dont 25 à Paris et six à Marseille, dont trois munies de couteaux.

De nombreuses dégradations matérielles ont également été constatées : des centaines de feux de poubelles, des abri-bus endommagés, et des dizaines de voitures brûlées dans la région de Lyon (Rhône).

À 2h du matin, les pompiers du Rhône avaient recensé 147 interventions sur le département.

Soir de Fête nationale

Les choses ont été rendues plus compliquées encore par un hasard du calendrier : le match coïncidait avec le 14-Juillet, et les dispositifs de sécurité étaient, du coup, sensiblement renforcés. À Marseille, les supporters des Fennecs ont été séparés des touristes et des riverains, venus pour le feu d'artifice. Les forces de l'ordre ont tiré des cordons de sécurité pour empêcher des mouvements de foule dangereux, alors que certains escaladaient des réverbères ou faisaient hurler le moteur de leur véhicule.

Dans d'autres villes de France, quelques légers incidents ont eu lieu, dans une ambiance plus calme. Quelques jets de fumigènes ont été tirés à Toulon, peu avant minuit. À Avignon, quelques poubelles étaient en feu, et une barricade était montée en travers d'une avenue.