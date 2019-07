Coupe d'Afrique des Nations : scènes de joie et tensions après la victoire de l'Algérie

France

Quand le fennec vient à bout de l'éléphant : l'équipe de football d'Algérie a remporté son quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) ce jeudi 11 juillet, contre la Côte d'Ivoire. Un match serré et tendu, achevé sur des tirs au but irrespirables. Sur les Champs-Élysées à Paris, mais aussi à Marseille, Nancy, Lyon ... Les amoureux du football et les supporters des Fennecs n'ont pas manqué l'occasion de faire éclater leur joie partout en France, après 21h.

Plusieurs centaines de supporters dans le centre-ville de Valence, 6 000 sur le Vieux-Port de Marseille, des milliers également dans le 18ème arrondissement de Paris puis sur les Champs-Élysées ...

Une fête d'autant plus belle que les supporters de l'Algérie n'avaient plus connu les demi-finales de la CAN depuis 2010 ! Reste maintenant, pour les Fennecs, à se préparer pour un choc contre le Nigeria, ce dimanche 14 juillet à 21h. Un match qui a un petit goût d'Histoire, tant il rappelle la finale de 1990, soit la première et (jusqu'à maintenant) unique victoire en Coupe d'Afrique des Nations de l'Algérie.

Ce 11 juillet, la Tunisie s'est également imposée sans trembler contre Madagascar, 3 buts à 0. Elle jouera son ticket en finale contre le Sénégal, dimanche 14 juillet à 18h.

Tensions en marge des festivités

Ces rassemblements de supporters ont parfois été émaillés d'incidents ponctuels, en marge des scènes de joie. À Paris, dans le quartier des Champs-Élysées vers minuit, deux magasins de moto (dont un Ducati) ont été pris pour cibles et pillés par quelques dizaines d'individus.

Les CRS sont intervenus vers 1h du matin, plusieurs face-à-face tendus ont donné lieu à des échanges de projectiles et de gaz lacrymogène. Au moins une personne a été interpellée, d'après un journaliste de l'AFP.

À Nancy (Meurthe-et-Moselle), un homme a été blessé à la jambe par un coup de couteau. L'auteur présumé a été interpellé.

Quelques tensions également dans le centre de Marseille, avec des mouvements de foule et quelques tirs de grenades lacrymogènes.