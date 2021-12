Coupe d’Europe : les déconvenues s’accumulent pour Cardiff, à 10 jours du match contre le Stade Toulousain

Le match de coupe d’Europe qui doit opposer le Stade Toulousain à Cardiff le 11 décembre semble de plus en plus compromis. Bloqués par les mesures anti-Covid, les joueurs Gallois n’ont toujours pas pu décoller d’Afrique du Sud pour rentrer chez eux.

La menace plane toujours sur la première journée de la coupe d'Europe de rugby, notamment le match entre Cardiff et le Stade Toulousain, prévu le 11 décembre. Car le sort s’acharne sur l’équipe de Cardiff bloquée en Afrique du Sud par les mesures anti-Covid, après une compétition dans le pays. Une partie de l’équipe avec des joueurs testés négatifs était autorisée à quitter le pays, mais l’avion qui devait décoller ce jeudi matin 2 décembre est resté cloué au sol pour des raisons administratives, comme le confirme un tweet de l’équipe Galloise.

"Nous pouvons confirmer qu'en raison des restrictions sur les vols entrants vers le Royaume-Uni et du retrait d'un créneau d'atterrissage, nous n'avons pas pu décoller ce matin. Nous prévoyons maintenant de quitter Cape Town demain matin. Merci pour tout votre soutien" annonce le tweet de Cardiff Rugby.

Résultat, les joueurs de Cardiff prendront sans doute un vol demain vendredi , mais avec une quarantaine qui s’étendrait à leur retour jusqu'au 13 septembre, ce qui met de plus en plus le doute quant à la capacité du club de présenter une équipe le 11 septembre face aux Toulousains, à l’Arms Park de Cardiff.

Car si les Gallois peuvent rentrer chez eux, ils doivent laisser en Afrique du Sud les cas positifs au Covid, cela fait déjà six personnes de moins, joueurs et membres du staff. Mais ce n'est pas pour autant gagné pour les autres, car si les négatifs quittent l'Afrique du Sud ce vendredi , ils devront passer dix jours dans un hôtel de quarantaine en Angleterre, avant de retrouver pour de bon le Pays de Galles. Et dix jours, ça nous amène au week-end du 11 décembre, le match contre le Stade Toulousain.

L'EPCR assouplit les règles

Une prise de position de l’EPCR, l’instance du rugby européen, pourrait constituer un ballon d’oxygène pour l’équipe de Cardiff.

"Après avoir consulté les ligues et les fédérations concernées, il a été décidé de rallonger la fenêtre de première inscription de joueurs (clôturée le mois dernier) afin de permettre à tous les clubs participants de compléter leur effectif avec un nombre illimité de joueurs non déjà inscrits précédemment" indique l’EPCR dans son communiqué, se disant "consciente du fait que les récents événements ont particulièrement impacté les clubs de Cardiff Rugby, du Munster Rugby, des Scarlets et de Zebre Parma."

Les Gallois continuent malgré tout à se préparer, malgré les conditions. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour honorer cette rencontre", promet le directeur du rugby de Cardiff. Mais le club gallois se creuse la tête pour savoir comment remplacer ses 32 joueurs restés en Afrique du Sud, ou retenus en quarantaine...

Cardiff va donc piocher dans les tiroirs, et va essayer de monter une équipe avec des joueurs espoirs, de la réserve, ou des internationaux gallois qui n'ont pas voyagé sur le continent africain.