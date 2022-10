Coupe de France : découvrez le tirage au sort du septième tour en Loire-Atlantique et en Vendée

Les prochains matches de la Coupe de France sont désormais connus, après le suspense, place à la concentration pour les clubs qui connaissent leur adversaire depuis ce mercredi midi. Pour ce septième tour, Orvault recevra le Stade Lavallois, un sacré défi pour le club de Loire-Atlantique qui évolue en Régionale 1.

Une première pour le club de Basse-Goulaine

D'autres, peuvent se permettre de rêver, comme Basse-Goulaine. Le club atteint pour la première fois le septième tour de la Coupe de France, un moment marquant dans leur histoire et ils affronteront Bellevue, l'équipe nantaise. Ils sont déçus de ne pas recevoir, ni d'avoir une gros club de Ligue 2, mais ils évoluent dans le même championnat. Un niveau plus proche, et lors de leur dernier affrontement, c'est Basse-Goulaine qui s'est imposé.

Les Herbiers, finalistes de la Coupe de France en 2019, héritent eux aussi d'un derby, vendéen cette fois. Ils feront face à l'équipe de Mareuil-sur-Lay-Dissais, au nord de Luçon.