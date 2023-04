Coupe de France : la justice suspend l'arrêté interdisant le rassemblement syndical prévu par la CGT

Le tribunal administratif a suspendu ce samedi l'arrêté de la préfecture de police de Paris interdisant le rassemblement prévu par trois syndicats de Seine-Saint-Denis aux abords du Stade de France, samedi soir, pour la finale de la Coupe de France de football, a appris franceinfo de sources concordantes.

Vendredi, le préfet de police de Paris avait pris un arrêté pour interdire "le rassemblement déclaré par l'Union départementale CGT 93, l'Union départementale FO 93 et l'Union syndicale Solidaires en vue de distribuer des tracts contre la réforme des retraites". Les syndicats souhaitaient distribuer des cartons rouges et des sifflets aux supporters du match afin qu'ils montrent leur hostilité à la réforme des retraites, alors qu'Emmanuel Macron sera présent dans les tribunes ce samedi soir. LA CGT de Seine-Saint-Denis avait alors déposé un référé-liberté auprès du tribunal pour contester la décision de la préfecture.

Les militants déjà présents aux abords du stade

Le tribunal a finalement estimé que le préfet de police a porté "une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de manifester".

"C'est une victoire pour les libertés publiques, une victoire de l'État de droit", a réagi sur franceinfo Kamel Brahmi, secrétaire général de la CGT 93. "D'ores et déjà, les militants sont sur le terrain aux abords du Stade de France, à la sortie du métro et du RER, on propose un carton rouge et un sifflet aux supporters qui le souhaitent", a-t-il ajouté.