Coupe de France : les supporters de Saint-Brieuc "confiants" avant le match face à Gonfreville l'Orcher

Saint-Brieuc, France

Les bénévoles du Stade briochin ont monté des barnums ce vendredi après-midi près des tribunes du stade Fred Aubert à Saint-Brieuc. "Une Coupe, ce n'est pas le même parfum que le championnat, ça se gagne sur un match et après, tu peux rencontrer des grosses équipes", explique Daniel, un supporter. Et ça ravive des souvenirs ! "Je me souviens quand Platini est venu ici avec Nancy", poursuit Daniel. Platini avait marqué, c'était en 1978. Plus récemment, il y a deux ans en 16e de finale de la Coupe de France, les Griffrons, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de Saint-Brieuc, avaient été battus sur le fil, 1-0, par une Ligue 2, Lens.

Le Stade briochin est la dernière équipe des Côtes d'Armor encore en lice dans cette Coupe de France, les voisins de Guingamp ont été éliminés.

C'est bien pour l'image du club, ça fait parler de nous, lance Gilbert.

Face à l'équipe de Gonfreville l'Orcher, actuellement dernière de son groupe de National 3, les supporters briochins sont confiants. "A nous d'être vigilants mais j'ai confiance en nos joueurs", glisse Gilbert. Le Stade briochin est actuellement deuxième de son groupe de National 2 et l'objectif du club est la montée en National à l'issue de la saison. Un pronostic ? "Qu'on les écrase... 1-0 à la 93ème minute !". Sylvain du kop "Magic' Griffons 93" promet une chaude ambiance : "on a prévu d'arriver avec les ultras en cortège et en chantant au stade". La rencontre débute à 15 h.