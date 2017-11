Coupe de France : pas question de voir les couleurs de l'AS Nancy Lorraine à Forbach

Ce samedi 11 novembre, à l'occasion du 7ème tour de la Coupe de France, l' US Forbach va accueillir l' ASNL. Une réunion de sécurité s'est tenu ce jeudi 9 novembre en préfecture à Metz. Les ultras nancéiens vont se voir restreindre l'accès au Stade du Schlossberg.

C'est l'affiche lorraine de ce 7ème tour de la Coupe de France. Ce samedi, les amateurs de l' US Forbach accueillent les professionnels de l' AS Nancy Lorraine. Une rencontre qui va faire l'objet de plusieurs mesures de sécurité, en raison de l'antagonisme qui existe entre les supporters de l' ASNL et ceux du FC Metz.

Ce jeudi, s'est tenue une réunion de sécurité en préfecture de Metz. Après consultation des différents acteurs du dossier, les autorités ont décidé d'interdire aux ultras nancéiens portant maillots, écharpes et drapeaux aux couleurs du club. l'accès au stade du Schlossberg, où se tiendra la rencontre. Les fans de l' ASNL qui resteront neutres dans leur tenue vestimentaire pourront en revanche assister à la rencontre.

Cette interdiction vaut aussi pour les supporters du FC Sarrebruck, amis de toujours des ultras de l' ASNL. Les deux camps avaient demandé pour ce match de Coupe de France, 400 places.

Le préfet de Moselle va prendre dans les prochaines heures un arrêté qui formalise toutes ces interdictions. Les forces de l'ordre seront mobilisées ce samedi à Forbach pour sécuriser la rencontre et quadriller le terrain.