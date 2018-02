Une lettre qui prône la tolérance sera lue avant chaque match de la Coupe des Landes de basket ce 23 et ce 24 février. C'est le Comité des Landes de Basket qui l'a rédigée, après l'affaire de racisme qui a éclatée lors de la rencontre entre Côteaux du Luy et le Stade Montois, en janvier dernier.

Mont-de-Marsan, France

C'était en plein match, le 26 janvier dernier, contre le club des Côteaux du Luy : des cris de singes et insultes racistes qui auraient fusé depuis les tribunes et qui visaient Théo Mondjongo, le jeune joueur du Stade Montois Basket. Une affaire qui a secoué le basket landais, obligeant le Comité des Landes de Basket à agir. Il vient de rédiger une lettre qui prône la tolérance et qui sera lue ce vendredi et ce samedi lors de chaque match de la Coupe des Landes.

Défendre la Coupe des Landes

Les joueurs et le staff montois avaient soutenu publiquement le jeune Théo Mondjongo, en partageant quelques jours après le match, un message sur le Facebook du club. Ils partageaient leur écœurement face à ces insultes et s'adressaient à cette "Chère Dame Coupe des Landes" en lui demandant de réagir. Cette fois-ci, c'est le comité départemental de basket qui leur répond en quelque sorte et qui défend cette même "Dame Coupe des Landes", qui a toujours prôné "des valeurs de partage et de respect" et qui présente ses excuses à Théo Mondjongo.

Mise au point

Mais le comité apporte aussi son soutien aux Côteaux du Luy, un club "exemplaire dans sa gestion" et qui vient en aide, rappelle-t-il, aux enfants d'Haïti, s'investit dans le sport adapté, "sans en faire état, discrètement mais efficacement". Cela ressemble clairement aussi à une mise au point avec le Stade Montois et sa manière de faire. La lettre publiée par le club sur Facebook est "louable dans l'intention mais très mal documentée et balancée dans les réseaux sociaux à la suite d'une défaite rageante", peut-on lire dans celle du comité.

Apaiser les tensions

Avec cette lettre, l'instance départementale espère apaiser le climat actuel qui règne dans le basket landais qui n'est "ni meilleur, ni pire qu'ailleurs". Et apaiser les tensions encore plus, avant le match retour entre les deux clubs landais, le 2 mars prochain. Le joueur Théo Mondjongo a décidé de porter plainte contre X. Le comité a saisi sa commission de discipline qui pourrait prendre des sanctions si les faits d'insultes racistes sont avérés.

La lettre qui sera lue avant chaque match de la Coupe des Landes de basket ce 23 et ce 24 février 2018. - Comité des Landes de Basket Ball