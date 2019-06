Coupe du monde 2022 : l'ex députée de Haute-Savoie Sophie Dion placée en garde à vue

Sophie Dion a été placée en garde à vue ce mardi matin dans les locaux de l'office anticorruption de la police judiciaire (OCLCIFF), à Nanterre, près de Paris. L'ancienne députée de Haute-Savoie (6e circonscription -Mont Blanc) originaire de Morzine, ancienne conseillère sports de Nicolas Sarkozy, est entendue dans le cadre d'une enquête pour corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar.

L'ancien footballeur et l'ancien président de l'UEFA Michel Platini a lui aussi été placé en garde à vue ce mardi. L'ex-secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant était pour sa part interrogé comme suspect libre.

Suspicions sur l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar

C'est une enquête qui remonte à 2016. A cette époque, le parquet national financier (PNF) ouvre une enquête préliminaire pour "corruption privée", "association de malfaiteurs", "trafic d'influence et recel de trafic d'influence" pour examiner les conditions d'attribution des Coupes du monde de football 2018 et 2022. A la surprise générale, le Mondial-2022 est alors attribué au Qatar face aux Etats-Unis.

Selon le journal Le Monde, Sophie Dion, toujours élue au conseil départemental de Haute-Savoie, a été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête « visant des faits présumés de corruption active et passive de personne n’exerçant pas de fonction publique ».

Au centre de l'enquête : un déjeuner à L'Elysée

Le PNF s’intéresserait particulièrement à un déjeuner organisé en 2010 à l’Elysée, en présence de Nicolas Sarkozy, de Michel Platini, de l’émir actuel du Qatar et du premier ministre et ministre des affaires étrangères de l’émirat. Selon le journal, Claude Guéant et Sophie Dion, auraient également participé à ce déjeuner. Il s'agit de savoir si à cette occasion le Qatar se serait assuré le vote de Michel Platini pour l'attribution de la Coupe du Monde.