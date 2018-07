Alsace, France

On y est, la finale de la Coupe du monde de foot, c'est dimanche, à 17 heures. Beaucoup de supporters vont se réunir pour regarder la rencontre France-Croatie dans des fan-zones, au Jardin des deux rives à Strasbourg, place du général de Gaulle à Saverne ou dans une autre des 28 villes alsaciennes qui retransmettront le match sur écran géant.

Pétards et fumigènes interdits

Pour que la fête se passe dans les meilleures conditions, des mesures de sécurité ont été prises par la préfecture du Bas-Rhin : 600 policiers seront mobilisés, des fouilles auront lieu aux entrées et un périmètre de protection sera mis en place. Les pétards, fumigènes et feux d'artifices seront interdits, ainsi que les contenants en verre, qui seront confisqués.

🇫🇷 [ FÊTE NATIONALE + COUPE DU MONDE 2018 ] ⚽️



Voici les mesures arrêtées dans le Bas-Rhin pour permettre à chacun de vivre la fête nationale et la finale dans des conditions de sécurité optimales.

👇 pic.twitter.com/UpdekO65ih — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) July 13, 2018

Attention aux pickpockets

La préfecture rappelle les conseils de prudence aux supporters : ne consommez pas d’alcool si vous reprenez le volant et désignez un Sam, évitez les comportements dangereux lors de parades en véhicule ou à pied, portez une attention particulière aux personnes vulnérables autour de vous lors de grands rassemblements.

Méfiez-vous également des pickpockets, comme le rappelle Joël Irion, de la communication de la police du Bas-Rhin : "Chargez-vous le moins possible, puisque le pickpocket va profiter de cet amas de personnes et de cette euphorie pour vous détrousser", explique-t-il. "Tout ce qui est portefeuille et objet de valeur, on le met dans des sacs à l'avant ou dans des poches fermées", ajoute-t-il.

Par ailleurs le port, le transport et l’utilisation des armes réelles ou factices est interdit, quelle que soit la catégorie, ainsi que les manifestations, cortèges et défilés revendicatifs, sur la voie publique.

Pour la finale, 17.000 personnes sont attendues dans la fan-zone de Strasbourg au Jardin des deux rives, pour la demi-finale, il y avait près de 16.000 supporters.