Coupe du monde de rugby : la charte "Safe place" doit améliorer la sécurité en Charente-Maritime

C'est une initiative charentaise-maritime : le premier label "Safe place" a été accordé ce mercredi à un hôtel rochelais qui respecte la charte élaborée par les services de l'État dans le département, en collaboration avec les professionnels du tourisme et du monde économique. "Le Ministre de l'Intérieur a demandé à chaque préfet de mettre en place un plan de lutte contre la délinquance pour garantir un niveau de sécurité maximal pendant la coupe du monde et les Jeux olympiques" indique Nicolas Basselier le préfet de la Charente-Maritime.

ⓘ Publicité

Concrètement, il s'agit d'améliorer les relations entre la police, la gendarmerie et les professionnels par une série de mesures. Pour obtenir le label les professionnels doivent respecter au moins cinq engagements sur huit proposés : dispositif de télésurveillance, formation des personnels, désignation d'un référent "Safe place", engagement à réaliser des actions de sécurité routière, inscription de l'établissement au moins à un dispositif d'alerte (Alerte Commerce, Ma sécurité, Demandez Angela), signalement d'incident aux forces de l'ordre par mail, etc.

"Ça peut aider à déployer de la vidéo protection dans un certain nombre d'établissements" estime Myriam Akkari, la Directrice départementale de la sécurité publique. "Il y aura un lien très rapide avec les forces de sécurité, un lien opérationnel. Tout ce qui peut concourir à améliorer la sécurité est un vrai plus" ajoute-t-elle.

Les professionnels doivent remplir au mois 5 des 8 engagements proposés pour obtenir la charte Safe Place © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des professionnels de plus en plus confrontés à des comportements agressifs

Les professionnels sont aussi très enthousiastes. Ils sont de plus en plus souvent confrontés à des comportements agressifs et grâce à la charte leurs salariés seront formés par les forces de l'ordre. Jean-Baptiste Dagréou, le président du syndicat de l'hôtellerie de plein air évoque le cas de "quelqu'un qui dégoupille parce qu'on l'a surpris à emmener son chien à la piscine". Il a trouvé les vacanciers cette année plus tendus que d'habitude : "on s'est rendu compte en 2023 que certains arrivent énervés, les gens ne supportent pas qu'on leur dise non".

Il s'agit aussi de former les salariés à observer, et savoir renseigner les forces de l'ordre. "Quelqu'un qui nous dit qu'il a été agressé et que la personne est en fuite, ça ne nous donne concrêtement aucune information" explique Rémy de Gouvion Saint Cyr le patron des gendarmes en Charente-Maritime. ". QQuand on nous dit, il est en fuite dans tel véhicule de telle marque de telle couleur qui a pris telle direction de fuite il ya trois minutes, déjà on sait ce que l'on recherche. Quand en plus on a un descriptif de la personne, de son comportement, de son accent, de sa coupe de cheveux, on peut commencer à faire des recherches opérationnelles".

À lire aussi Coupe du monde de rugby : 9000 policiers et gendarmes mobilisés

Une première charte "Safe Place" a été signée ce mercredi, par l'hôtel Mercure à La Rochelle. Mais les responsables des syndicats professionnels ou des chambres consulaires assurent que d'autres devraient être signées très vite.