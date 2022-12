Coupe du monde : la préfecture de Vaucluse étend à sept communes son périmètre d'interdiction

La préfecture de Vaucluse estime qu'il "existe des raisons sérieuses de penser que des troubles à l’ordre public" peuvent se produire pour la petite finale de la coupe du monde samedi entre la Croatie et le Maroc et la finale dimanche entre l'Argentine et la France. Un arrêté interdit de samedi midi à lundi matin les feux d'artifices, les objets coupants, tout ce qui peut mettre le feu cocktails molotov, bidons d'essence. Est interdit aussi tout ce qui peut être utilisé pour se protéger lors d'intervention des gendarmes et policiers.

Périmètre étendu de samedi midi à lundi matin

Le périmètre d'interdiction s'étend à Avignon de l'Intramuros aux tour de remparts mais aussi, et c'est nouveau pour ces deux derniers matchs, à la Barthelasse, aux quartiers de la Croix des Oiseaux, de la Grange d'Orel, de la rocade, des Broquetons à Montfavet, de Monclar, de la Cabrière, de la Coupo Santo-Félibrige.

Pour la première fois aussi, les interdictions concerne le centre d'Orange, le secteur de l'arc de Triomphe et le quartier Fourchesvielles.

À Carpentras, c'est le secteur du tour de ville qui est concerné.

À Cavaillon, l'hyper centre, les cités du docteur Ayme, de la Clède, des Condamines, cité Saint martin et les abords des lycées.

À Sorgues, au Pontet et à Bollene, la préfecture définit des secteurs d'interdiction pour limiter les débordements des supporters en cas de victoire... ou de défaite.

