Coupe du monde : les consignes de la préfecture de l'Isère pour le dernier week-end de la compétition

La coupe du monde de football au Qatar se termine ce week-end du 17 et 18 décembre avec deux matchs. La petite finale entre le Maroc et la Croatie puis la finale entre la France et l'Argentine. La préfecture de l'Isère diffuse plusieurs consignes et conseils pour éviter les débordements.

La foule réunie au croisement entre le cours Jean Jaurès et le cours Berriat à Grenoble après la demi-finale France-Maroc © Radio France - Bastien Roques La préfecture de l'Isère donne plusieurs consignes pour ce dernier week-end de coupe du monde de football. Le Maroc et la Croatie s'affrontent ce samedi 17 décembre à 16 heures puis la finale aura lieu, à la même heure, ce dimanche 18 décembre entre la France et l'Argentine. ⓘ Publicité Interdictions et recommandations L'utilisation de feux d'artifices, fumigènes et pétards sont interdits. Tout comme le transport de combustibles corrosifs, de carburants et de gaz inflammable. Une mesure valable les deux jours de 17h45 à minuit. Les habitants, notamment ceux du secteur Jean Jaurès sont aussi appelés à rentrer leurs poubelles pour éviter les risques d'incendies. Perturbations dans les transports La circulation des transports en commun sera coupée samedi 17 et dimanche 18 décembre à partir de 17 heures. La mesure concerne les lignes de tramways A, B et E mais également les bus C1, C3 et C4. Toutes les informations du trafic sont à retrouver sur le site de la Tag .