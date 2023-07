Couple agressé, jeune femme défigurée en centre-ville à Toulouse : quatre mineurs déférés

L'agression est choquante et ses conséquences terribles. Dans la nuit de mardi à mercredi, comme le relate le journal La Dépêche du Midi, une jeune femme et son compagnon ont été victimes d'une violente agression en plein centre-ville de Toulouse . Mais une source proche de l'enquête indique à France Bleu Occitanie qu'on ignore encore précisément la raison de la rixe qui les a opposés, elle et son ami, à quatre mineurs rencontrés fortuitement en début de soirée. Elle a été victime de coups et de blessures par des tessons de bouteille.

Images des blessures sur Twitter

Depuis les faits, la jeune femme a posté des photos des conséquences de son agression sur Twitter ( attention les images sont choquantes ). Elles sont impressionnantes, de nombreux points de sutures sur le corps et le visage. Le maire de Toulouse réagit et parle de "violence sauvage et barbare".

Une cagnotte en ligne

Les quatre suspects, rapidement interpellés après les faits ont été entendus en garde à vue. Ils sont tous mineurs et sont ce vendredi midi déférés en, attendant les suites judiciaires qui seront apportées à cette affaire. Les proches de la jeune femme agressée et défigurée ont lancé une cagnotte en ligne pour lui venir en aide après ce fait divers qui fait déjà couler beaucoup d'encre.