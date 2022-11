Couple basque disparu au Mexique : deux hommes arrêtés pour meurtre

Le département de sécurité publique du Yucatan au Mexique annonce ce dimanche l'arrestation de deux hommes dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Il pourrait s'agir de celui de Assya Madjour et son conjoint Michel Amado, deux Basques portés disparus depuis fin août. Sur les réseaux sociaux, les autorités mexicaines parlent du double meurtre de deux français, dont la disparition a été signalée mi-septembre. Les lieux, dates et nationalités correspondent à Michel et Assya. Deux corps ont en effet été retrouvés dans l'hôtel en rénovation du couple de Basques le 18 octobre dernier à Valladolid, mais son authentification prend du temps.

L'ancien salarié suspecté

Deux hommes de 34 et 41 ans ont été arrêtés, et sont suspectés du double meurtre en bande organisée. Ils doivent être présentés à un juge. L'un des deux n'est autre qu'un ancien salarié de Michel et Assya. Lui ou son complice a été repéré par une caméra de surveillance d'une banque en train de retirer de l'argent à partir d'une carte bleue du couple, le second a été trouvé non loin du téléphone d'Assya.

Nous avons contacté la famille d'Assya, selon qui, avec ces deux arrestations, "justice est rendue", même si "cela ne nous rendra pas Michel et Assya". Le couple de Basques vivait au Mexique depuis plusieurs années, et gérait des hôtels sur place. Ils avaient disparu fin août, et laissé des messages étranges à leurs proches.

