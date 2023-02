Couple de roubaisiens disparus : leur voiture retrouvée à Bruay-sur-l'Escaut, un corps découvert

La voiture appartient à Marie-France Dumortier, 79 ans, et Richard Di Genaro, 83 ans, disparus tous les deux depuis le 1er janvier.

C'est à Bruay-sur-l'Escaut, près de Valenciennes, que les plongeurs ont retrouvé ce mercredi après-midi la voiture de Marie-France Dumortier, 79 ans, et Richard Di Genaro, 83 ans, un couple de retraités roubaisiens disparus depuis le 1er janvier. Selon une source proche de l'enquête, leur Citroën C3 grise se trouvait dans un point d'eau. Un corps a été retrouvé à l'intérieur.

Les policiers du commissariat de Roubaix sont sur place.

Le couple n'avait plus donné signe de vie depuis le 1er janvier

Les recherches avaient commencé début janvier, lorsque la famille avait signalé la disparition du couple d'octogénaires après un repas de famille à Mairieux , près de Maubeuge, le 1er janvier pour fêter la nouvelle année. Les deux retraités avaient pris la route pour rentrer chez eux, à Roubaix, mais n'étaient jamais arrivés à bon port.

Pendant plus d'un mois, les recherches n'ont rien donné. Les enquêteurs se sont d'abord concentrés sur le secteur de la Longueville, dans le Nord, où leur téléphone avait borné pour la dernière fois à 18h47. Trois semaines plus tard, les enquêteurs avaient dévié leurs recherches du côté de Marly, près de Valenciennes, là ou le portable du couple avait émis un autre et dernier signal à 19h09 . La voiture du couple a finalement été retrouvée à huit kilomètres de la commune de Marly ce mercredi après-midi.