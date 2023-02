Couple de Roubaix disparu : un mois après, les recherchent continuent

"On n'abandonne pas, et les enquêteurs ne les abandonnent pas non plus". Dans le hall du palais de justice de Lille, Anne-Sophie et Marie-Hélène veulent garder espoir. Leur maman, Marie-France Dumortier, 79 ans, a disparu depuis maintenant un mois avec son compagnon Richard Di Genaro, 83 ans.

Les deux filles sortent d'un rendez-vous avec la procureure de Lille Carole Etienne : "On a pu rencontrer les enquêteurs qui sont sur l'affaire, ils nous ont rassurés, ils vont continuer les recherches, raconte Anne-Sophie. Ils ont déjà déployé beaucoup de moyens comme des plongeurs dans les eaux des environs, des battues et des hélicoptères au dessus de la zone... On nous a assurés que ça n'allait pas faiblir."

Aucun signe de vie depuis le 1er janvier

Ces recherches, pour l'instant, n'ont abouti à rien. Aucune trace des deux octogénaires, aucun signe de vie non plus depuis le 1er janvier. Ce jour-là, le couple de retraités roubaisiens se rendait chez Marie-Hélène, une des deux filles, pour partager un repas de bonne année et échanger les cadeaux de Noël.

Sur la route de Roubaix à Mairieux, près de Maubeuge, le couple s'arrête à cause d'un pneu crevé. Après un appel à la dépanneuse, les deux octogénaires arrivent finalement à bon port. Vers 18h30, le couple reprend le volant pour rentrer à Roubaix. Il reçoit l'appel d'une nièce qui leur souhaite la bonne année. Le couple répond qu'il est sur la route, et qu'il la rappellera en arrivant. C'est la dernière fois qu'un membre de la famille a eu de leurs nouvelles.

Les deux octogénaires sont partis de Mairieux vers 18h30 le 1er janvier. - Google maps

Des recherches à La Longueville, puis à Marly

Depuis, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé ni les retraités ni leur C3 grise. Les recherches se sont concentrées dans un premier temps dans le secteur de La Longueville, où le téléphone du couple avait borné pour la dernière fois à 18h47. La famille décide de reconstituer l'itinéraire, encore et encore, en vain. "On a refait la route, mes cousins, mon oncle, ma sœur ont pris des chemins de traverse mais c'est tellement vaste..., explique Anne-Sophie. On ne sait pas, on ne les trouve pas. Nous on veut les retrouver... L'espoir est mince mais au moins retrouver leur corps, savoir ce qui leur est arrivé... Et puis surtout comprendre."

Finalement, le 25 janvier, trois semaines après leur disparition, la famille apprend que leur téléphone a été géolocalisé pour la dernière fois à 19h09 à Marly, 27 kilomètres plus loin. "C'est dans ce secteur là que les recherches se concentrent maintenant, précise Jean-Jacques Porcq, le beau-frère de la retraitée disparue.

Le téléphone du couple a borné pour la dernière fois à 19h09 à Marly, près de Valenciennes. - Google maps

Aucune piste privilégiée selon la famille

"Les enquêteurs n'ont pas de piste, ils sont comme nous, ils ne comprennent pas, assure Jean-Jacques. A les entendre, tout est possible. Ils ne veulent pas privilégier une piste criminelle par rapport à autre chose ." La seule certitude selon lui est que le couple n'a pas pris la fuite. "*Vous savez, ce sont des gens qui, quand ils partent en vacances, préviennent le voisin, donnent les clés... Et puis chez eux, à Roubaix, tout est resté en plan... Les médicaments par exemple sont restés dans le frigo. Richard était diabétique, il avait besoin d'une seringue pour se piquer à l'insuline... On ne part pas comme ça sans son traitement, c'est impossible.*"

Pascale, la sœur de la retraitée disparue, se pose les mêmes questions en boucle depuis le 1er janvier : "Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Est-ce qu'ils ont fait une mauvaise rencontre ? Qui a pu s'en prendre à ma sœur qui était une personne si pacifique, si gentille ?" Plus les jours passent, plus l'espoir diminue. "On voudrait au moins les retrouver pour pouvoir les enterrer, faire notre deuil. Là, on ressasse les mêmes choses en boucle, c'est affreux et épuisant."