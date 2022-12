Couple disparu dans les Deux-Sèvres : ce que l'on sait sur la jeune femme

Photo de Leslie et de son chien

Le 25 novembre dernier, Leslie et Kévin se sont rendus à un dîner entre amis à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Depuis qu'ils ont quitté la soirée, il est impossible de retrouver les deux jeunes, leurs téléphones n'émettent plus. Depuis les amis et familles des deux jeunes s'inquiètent, chacun essaye de relayer des avis de recherches sur les réseaux sociaux.

Les proches de Leslie dans l'inquiétude

Les proches de Leslie n'arrivent toujours pas à penser que c'est réel. Chloé, sa meilleure amie, a été la première surprise "Elle n'est pas du genre à disparaître, à chaque fois qu'elle est partie quelque part elle nous a donné des nouvelles" affirme-t-elle. Aux yeux de ses meilleures amies, Leslie est vue comme "un oiseau en liberté", elle va, elle vient, "jamais sans son chien Onix, ni jamais très loin", précise Chloé. Sa relation avec Kévin est récente, la meilleure amie de Leslie l'a déjà rencontré "il a toujours été très affectueux envers Leslie et Onix, très respectueux envers les autres, jamais un mot ou un geste déplacé" affirme Chloé. "C'est pour ça qu'on est tous sous le choc, on sait pas d'où ça sort cette histoire, on aurait jamais pensé qu'ils disparaîtraient, ni elle, ni lui", confie Chloé.

Le déroulé de la soirée ne donne aucune piste

Chloé ne connaît pas les hôtes de la soirée, "Il me semble que ce sont des proches de Kévin, qui sont devenus ses amis à elle". Les deux jeunes sont allés jusqu'à Prahecq séparément, chacun dans son camion. Les deux véhicules ont été retrouvés au pied de la maison dans laquelle le couple devait passer la nuit mais rien n'affirme qu'ils ont dormi là-bas. Quand ils quittent la soirée il est 3 heures du matin, depuis ce moment là, personne ne les a revus.

La gendarmerie de Niort a lancé un appel à témoins à retrouver sur leur page Facebook. Une enquête dans le cadre d'une disparition inquiétante a été ouverte.