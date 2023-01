Couple disparu dans les Deux-Sèvres : une centaine de personnes rassemblées pour rechercher Leslie et Kevin

La foule s'est divisée en petits groupes pour sillonner les bois de Prahecq dans les Deux-Sèvres. Un mois et demi après la disparition de Kevin et Leslie, l'inquiétude des proches du jeune couple est immense. "On n'a pas le droit de baisser les bras" confiait la belle-mère de Kevin il y a quelques jours à France Bleu. Ce jeudi 5 janvier, ils étaient une centaine à avoir répondu à son appel à mener une battue dans les environs du dernier endroit où ils ont été vus la nuit du 25 au 26 novembre 2022 . Kevin et Leslie ont disparu après une soirée chez des amis cette nuit-là.

Une information judiciaire en disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Niort et de gros moyens ont été déployés par les forces de l'ordre, sans résultat pour l'instant.

