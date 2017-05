Couple Macron : sac et cravate de luxe fabriqués en Berry

Brigitte Macron porte un sac Louis Vuitton fabriqué à Issoudun. Le Président Emmanuel Macron s’est vu offrir une cravate haut de gamme de la Maison Thuillier, conçue à Palluau-sur-Indre.

Le couple Présidentiel va-t-il vanter les mérites du savoir-faire berrichon ? En tout cas, le prêt-à-porter local est bien représenté à l’Elysée. L’épouse du Président, Brigitte Macron, s'affiche avec un sac Louis Vuitton, conçu dans les ateliers d’Issoudun, quand son mari, Emmanuel Macron, possède dans sa garde-robe une cravate de la Maison Thuillier, cousue main à Palluau-sur-Indre.

Un sac à 4.000 euros

Le sac Louis Vuitton - prêté - à 3 950,00€, elle a le droit, elle n'est pas de Droite ! #Élysée #PassationDePouvoir pic.twitter.com/cHHDGFIdIa — le Jeune Républicain (@leJRepublicain) May 14, 2017

Le sac Capucine de Brigitte Macron, vendu près de 4.000 euros, a été conçu et fabriqué dans l’atelier Louis Vuitton d'Issoudun, situé dans la zone industrielle Limoise. "C’est une nouveauté, le deuxième sac Capucine a été conçu chez nous, on est très fier" confie cette salariée. Elle salue aussi une bonne nouvelle pour l’emploi local. Les ateliers Louis Vuitton font travailler plus de 500 salariés dans l’Indre, à Issoudun et Condé.

Moi je trouve que c’est un peu indécent" (un salarié)

"C’est une bonne chose pour la marque", "tant mieux, ça nous fait des ventes, de toute façon il n’y a pas qu’elle, les asiatiques sont nos principaux acheteurs", réagissent ces autres employées rencontrées à la pause déjeuner, à la sortie de l’usine. "Moi je trouve que c’est un peu indécent… faire voir que le monde politique est un monde d’argent, je dis non… qu’on pense d’abord aux ouvriers !" dit ce salarié qui n’a "pas voté pour Macron au second tour".

Bien que sollicitée, la marque Louis Vuitton n’a pas souhaité s’exprimer.

Une cravate en grenadine de soie

La cravate bleu foncé de la Maison Thuillier offerte à Emmanuel Macron. - Copyright capture d'écran tuillier-paris.com

Le Président de la République Emmanuel Macron n’est pas en reste. Il possède une cravate en grenadine de soie de la Maison Thuillier fabriquée dans l’atelier de Palluau-sur-Indre. "La grenadine de soie est un tissu spécifique, un peu aéré, très en vogue chez les hommes politiques", explique Chadi Srour, le PDG de la société.

"On lui a offert cette cravate lorsqu’il était Ministre de l’Economie en 2015, pour lui faire découvrir la qualité de fabrication du textile français et les métiers oubliés dans les zones reculées comme l’Indre (…) il n’est pas encore client chez nous, mais maintenant qu’il est Président, on espère bien qu’il va porter nos chemises".

La maison Thuillier, fondée en 1930, est surtout connue pour ses "chemises de Président", vendues environ 300 euros pièce, quand la cravate est à 90 euros en moyenne. Parmi les clients fidèles de la marque : François Fillon, Claude Bartolone (ex-Président de l’Assemblée Nationale) ou encore Christian Eckert (ancien Ministre du Budget). La confection d’une chemise Thuillier nécessite environ six heures de travail.