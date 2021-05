Couple retrouvé mort à Saint-Gilles : le principal suspect avoue

Le Colonel Haas, Commandant du groupement de la gendarmerie du Gard, Bertrand Michel, commandant de la section de recherches de Nîmes et Yann Burnichon, substitut du procureur de la République

Il a avoué devant les gendarmes.. le principal suspect des deux meurtres à Saint-Gilles (Gard), lundi en fin d'après-midi. Des "aveux circonstanciés", selon la gendarmerie. Deux cadavres, ceux d'un couple, ont été retrouvés mardi midi dans une voiture dans un mas agricole de la commune, près de Nîmes. Il s'agit d'un homme de 73 ans et d'une femme de 69 ans. A l'origine du drame, un conflit familial exacerbé qui durait depuis plus d'un an, selon Bertrand Michel, commandant de la section de recherches de Nîmes.

Un cadenas qui le confond

L'homme a 53 ans, il est "inséré socialement". Il a un lien de parenté par alliance avec les deux victimes. Il habitait le grand mas agricole, où vivent au total une dizaine de personnes.

L'arme du crime a été retrouvée. Il s'agit d'un gourdin, un morceau de bois. Il y aurait d'abord eu une altercation verbale, une dispute, puis les premiers coups, avant des coups encore plus forts.

Les caméras de surveillance, installés sur le mas, ont permis aux enquêteurs d'avancer rapidement. Entre la dispute et le deuxième meurtre, une demi-heure environ s'est écoulée.

L'homme, mardi matin, est allé acheter un cadenas dans une grande surface spécialisée dans le bricolage. C'est notamment ce qui aurait permis d'identifier le principal suspect. Il s'est débarrassé des vêtements qu'il portait au moment du crime, dans un sac qu'il a déposé dans une poubelle de la grande surface.

Ce cadenas lui aurait ensuite servi à fermer une dépendance un hangar de la propriété. Il y avait caché une voiture, où il avait placé les deux cadavres : celui de l'homme à l'avant du véhicule, celui de son épouse.. dans le coffre. Le suspect ne savait tout simplement pas comment.. faire disparaître les corps.

La préméditation est retenue.

Deux autres personnes avaient été placées en garde à vue. Elles ont été entendus et mises hors de cause.