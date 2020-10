Couple séquestré dans le Cantal : quatre suspects arrêtés en Lozère

Trois hommes et une femme ont été arrêtés vendredi dernier dans une maison où ils vivaient en Lozère. Comme le précise le journal La Montagne, ils sont suspectés d'avoir attaqué un couple de trentenaires, chez eux, à Pierrefort dans le Cantal en septembre dernier.

Les gendarmes du Cantal et ceux de la Section de recherche de Clermont-Ferrand, en charge de l'enquête ont précipité l'interpellation après des informations laissant présager un nouveau passage à l'acte.

Du vol à la roulotte au "saucissonnage"

D'après le chef d'escadron Patrick Galvaing, commandant en second de la section de recherches de Clermont-Ferrand, les trois hommes sont des passionnés de voitures, qu'ils retapent, mais les pièces coûtent cher et l'équipe a pris l'habitude de se servir directement sur les parkings. Dans cette nuit du 10 au 11 septembre, ils auraient franchi une étape en s'en prenant à des personnes. Les malfaiteurs, dont l'un armé, débarquent dans un hameau aux abords du village de Pierrefort et s'attaquent à un couple de trentenaires qu'ils ligotent. Ils repartent avec de l'argent et des bijoux.

C'est la femme interpellée avec eux qui avaient été renseignée sur le train de vie du monsieur et les auraient mis sur la piste du couple.

Mise en examen et détention provisoire

Un premier suspect a d'abord été identifié grâce à un témoignage et une empreinte ADN. Les gendarmes sont ensuite remontés vers trois autres personnes. Tous ont été mis en examen pour extorsion avec arme, séquestration et violences volontaires. Les trois hommes sont désormais en détention provisoire. La femme a été laissée libre.