Couple toxique et victime massacrée à la cour d'assises du Calvados

Cataline R. 32 ans et Johanna D. 33 ans se présentent bien différemment devant la cour d'assises du Calvados. Interpellées sur les lieux du crime dans l'appartement de la victime, elles ne font aucune difficulté pour reconnaître les faits. En revanche, leur incarcération, qui dure maintenant depuis trois ans et demi, ne semble pas avoir eu le même effet sur leur cheminement intellectuel.

La plus jeune, dépeinte par une enquêtrice de personnalité, comme "une enfant gâtée qui exprime bruyamment sa souffrance", se tient crânement devant ses juges. Fille unique qui n'a jamais manqué de rien, elle n'a pas supporté le divorce de ses parents et basculé vers l'âge de 14 ans, abandonnant l'école. Elle fait la fête, boit beaucoup, enchaîne les relations malsaines. En détention, elle a connu plusieurs incidents avec des co détenues, et même un transfert disciplinaire, mais "ça ne semble jamais être de votre faute" relève l'avocat général.

Aujourd'hui à l'audience, elle reconnait avoir asséné les coups de couteau, 41 au total relevés sur le cou de la victime dont deux ont sectionné la carotide, mais elle affirme avoir agi sous la contrainte de son ex compagne. "J'aurais pu mourir dix fois sous ses coups, elle était violente". D'un air détaché, elle indique que Johanna lui a dit "finis le". Elle l'a fait, et n'exprime ni remords ni regret.

Johanna justement, décrite par la même enquêtrice, comme "une jeune fille instable en proie à des poly consommations". Elle livre, la voix entrecoupée de larmes, le récit d'une enfance cabossée par un père violent qu’il l’a abonnée, victime d’attouchements, tombée dans la drogue. "J'ai tout essayé, sauf le crack". Elle devient pourtant chef cuisinière et est reconnue dans son travail. Mais ses démons ne cessent de la faire replonger.

En 2019 quand elle rejoint Cataline à Trouville, elles vivent plus ou moins à la rue, jusqu’à ce que Marco Lesieur les héberge. La nuit du meurtre le 22 septembre 2019, alors qu'une énième dispute éclate entre elles dans un contexte d'alcoolisation massive, c'est Johanna qui porte les premiers coups, avec une poêle. "Je suis tellement désolée, s'effondre-t-elle en pleurs, Marco m'avait tendu la main, aucune peine ne peut lui rendre la vie". Mais elle dit que la prison a été une chance pour elle. "Ca m'a fait sortir de mon cercle vicieux, accepter des mains tendues". Un repentir qui semble sincère. Aussi sincère que cet aveu glaçant qu'elle livre le regard vide. "Oui j'ai voulu la mort de Marco".

«Mon père était gentil, trop gentil, il hébergeait des gens qu’il connaissait à peine» raconte son fils à propos de ce père avec qui il essayait de maintenir une relation. "Mais il buvait beaucoup, et on ne se voyait plus beaucoup à la fin à cause de ça". D'une voix douce, les yeux brillants, son ex-femme raconte un homme qu'elle avait rencontré très jeune et qui a perdu pied après leur séparation. "Il n'y avait plus d'amour entre nous, mais il n'a jamais été violent, il était généreux, trop gentil".

Cet homme, les jurés de la cour d'assises, ont pu le voir en photos. D'abord des photos fournies par la famille, montrant un homme souriant, entouré de sa mère, de son fils et de sa petite fille. Et puis des photos projetées à la demande de la médecin légiste, montrant un homme étendu au sol baignant dans une mare de sang, le visage tuméfié, le cou strié de coups de couteau. Témoignage insoutenable d'un véritable déchainement de violence pour lequel les deux accusées encourent 30 ans de réclusion criminelle.

Le verdict est attendu vendredi.