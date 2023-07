Coups à la tête, insultes, une chauffeuse de bus agressée à Bayonne

"Elle a frappé deux fois ma tête contre le sol". Ce vendredi 14 juillet, une conductrice de bus du réseau Txik Txak a été agressée place des Basques à Bayonne. Des coups et des insultes dont certaines à caractère raciste selon nos informations. L'agresseuse, une jeune femme, serait en garde à vue. La conductrice, blessée au visage, à l'épaule, à la hanche et au genou, a reçu trois jours d'Interruption Temporaire de Travail .

ⓘ Publicité

"Je suis vivante"

"La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est 'je suis vivante' " témoigne la conductrice, choquée après cette agression. "Tout s'est passé très vite, et une partie de ce que je sais, ce sont des témoins qui me l'ont raconté". À l'origine de cette agression, la volonté de l'agresseuse de descendre à un arrêt non-desservi par le bus. Face au refus de la conductrice de la laisser descendre au niveau du rond-point de Bahinos, s'ensuit une bordée d'injures. Le ton monte jusqu'au terminus, place des Basques, où les deux femmes descendent du bus vers 15h. Alors que la conductrice veut demander des explications à sa passagère, celle-ci s'en prend physiquement à elle, la faisant tomber et cognant deux fois sa tête contre le sol.

La passagère aurait ensuite été maîtrisée par un autre conducteur de bus et des passagers de la rame. Après un passage à l'hôpital de Bayonne, les examens révèlent des contusions à la tête, l'épaule, la hanche, le genou, quasiment tout le côté droit de la conductrice. "J'ai du mal à manger" reconnaît la victime de cette agression. Elle a porté plainte ce matin, samedi 15 juillet, au commissariat de Bayonne. La passagère aurait été placée en garde à vue.