Coups de couteau à Bayonne : la suspecte mise en examen et écrouée

Après la période de garde à vue, la femme de 46 ans, arrêtée mardi 11 octobre, a été déférée devant le parquet de Bayonne. Une instruction est désormais ouverte pour "tentative d'homicide". La quadragénaire a été placée en détention provisoire. Son compagnon, qu'elle avait agressé à coups de couteau dimanche, a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger.

ⓘ Publicité

Mentir pour la protéger

Les faits se sont déroulés le dimanche 9 octobre 2022, peu avant minuit à Bayonne. Un homme de 44 ans est retrouvé à son domicile, victime de plusieurs blessures au couteau. Il est immédiatement transféré sur l'hôpital afin d'être soigné pour des coups à l'abdomen et au bras. Ses jours ne sont pas en danger. La victime a d'abord expliqué aux enquêteurs avoir été victime d'une agression en pleine rue, et qu'il a pu désarmer son agresseur qui a pris la fuite. Mais les explications ne parviennent pas à convaincre les policiers. L'homme fini par craquer, et expliqué que c'est sa compagne, âgée de 46 ans, qui est à l'origine de ses blessures. Il n'aurait rien dit afin de la protéger.