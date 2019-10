Coups de couteau à Grésy-sur-Aix : le tribunal condamne l'auteur à 5 ans de prison

Le Tribunal de grande instance de Chambéry a condamné un homme de 37 ans à cinq ans de prison, dont un an avec sursis, pour avoir poignardé à plusieurs reprises l'un de ses amis, en mai 2018, à Grésy-sur-Aix.

L'accusé a été condamné à cinq ans de prison, dont un an avec sursis avec obligation de soins.

Chambéry, France

Un homme de 37 ans a été condamné ce vendredi 4 octobre à cinq ans de prison dont un an avec sursis par le Tribunal de grande instance de Chambéry. En mai 2018, à Grésy-sur-Aix, il avait attaqué une de ses connaissances, un jeune homme, avec un couteau, en pleine nuit, pour une dette d'argent de quelques dizaines d'euros, lui infligeant 17 coups de couteau. La victime s'en était sortie miraculeusement. A l'audience, le tribunal a retenu l’altération du discernement de l'accusé au moment des faits. En effet, les experts ont décrit le prévenu comme souffrant de graves troubles bipolaires.

Possédé par une sorcière

La victime est un grand gaillard d'1 mètre 90. A la barre, tout son corps tremble. "Je ne lui pardonnerai jamais. Si je n'étais pas parvenu à m'enfuir, je serais mort", souffle-t-il, étouffant ses sanglots. L'accusé, Adrien, est un homme frêle, d'1 mètre 65. "Comment un homme comme lui peut s'attaquer à la victime, demande l'avocat de la défense, eh bien parce qu'Adrien est fou." Et c'est toute l'histoire résumée ici. Adrien est-il fou ? Sa place est-elle en prison ou dans un hôpital psychiatrique ? Dans le dossier les éléments sont là : Adrien se sent possédé par une sorcière, depuis des années. Chez lui, les enquêteurs ont trouvé des photos et des tableaux ésotériques. Adrien s'est fait tatouer une image de lui-même grimé en sorcière. Juste avant d'attaquer son ami, dans une sorte de testament il écrivait : "Je mets en place le plan vigi-sorcière." S'en est suivi un déchaînement de violence : 17 coups de couteau. "Sans l'intervention d'un témoin courageux qui a réussi à désarmer l'agresseur, mon client serait mort", analyse l'avocat de la partie civile.

"Les experts sont nuls !"

Les experts psychiatriques ont bien décelé des troubles bipolaires plusieurs mois après les faits, quand l'accusé était alors sous traitement, mais selon eux Adrien n'a pas eu d'hallucination au moment de l'agression. Il doit donc être jugé. "Les deux experts n'ont pas lu le dossier, s'emporte l'avocat de la défense. Ils ne parlent même pas de ces histoires de sorcières. Ces experts sont nuls !" Selon l'avocat, le discernement d'Adrien au moment des faits était aboli. La procureure avait requis 7 à 8 ans de prison, en demandant au tribunal de retenir l'altération du discernement au moment des faits. Le tribunal a en partie suivi les réquisitions du ministère public puisqu'il a retenu l'altération du discernement, et non l'abolition, et a condamné Adrien à 4 ans de prison ferme.