Coups de couteau à Hendaye : un jeune homme de 17 ans mis en examen pour tentative de meurtre

Il avait donné trois coups de couteaux à sa victime dans la nuit du dimanche 8 août au lundi 9 lors des "non fêtes" d'Hendaye. Un jeune homme de 17 ans a été mise en examen ce mardi pour "tentative d'homicide" et devrait être placé en détention provisoire comme l'a demandé la procureure de la République. La victime, un homme âgé de 55 ans, est toujours hospitalisée dans un état grave, mais ses jours ne sont plus en danger.

Des questions sur les motifs de l'altercation

L'altercation s'est déroulée entre le centre ville et le quartier de la plage d'Hendaye en fin de nuit, entre les deux protagonistes. Mais les motifs du drame restent flou. Ni les policiers, lors de la garde à vue, ni les magistrats n'ont pu découvrir les raisons profondes de cette affaire. L'alcool a probablement joué un rôle dans le drame; c'est désormais au juge d'instruction de mener les investigations. Des auditions de témoins sont programmées par les enquêteurs du commissariat de Saint-Jean-de-Luz.