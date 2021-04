Coups de couteau à l'Argonne : un Orléanais condamné à un an de prison ferme

L'homme soupçonné d'avoir porté des coups de couteau à deux individus, mardi dernier à Orléans, à l'Argonne, a été condamné ce vendredi à un an de prison ferme et a immédiatement été incarcéré. Une rixe au motif futile serait à l'origine des faits, que le prévenu a nié avoir commis.

L'auteur des coups de couteau, mardi dernier, dans le quartier de l'Argonne à Orléans a été condamné à un an de prison ferme. Décision du tribunal correctionnel ce vendredi, en comparution immédiate. Ce jeune homme de 28 ans a légèrement blessé deux autres jeunes au cours d'une rixe puis s'est réfugié en entrant au hasard dans un appartement. Il a été reconnu coupable de violences aggravées et de violation à domicile, même s'il a totalement constaté les faits lors de son procès.

Une histoire de mauvais regard

"Une altercation dont les conséquences auraient pu être hallucinantes" : c'est ainsi qu'une des victimes des coups de couteau résume cette affaire. Il est midi 30, mardi dernier, place Mozart, une histoire de mauvais regard dégénère en une rixe qui implique une vingtaine de personnes. Deux frères reçoivent un coup de couteau, l'un au poignet, l'autre au tibia - ils auront deux jours d'incapacité de travail -, mais ne savent plus qui a fait quoi, et les images des caméras de surveillance ne permettent aucune certitude.

"Je ne les ai jamais touchés, proteste le prévenu dans le box, on m'a tapé dessus, j'ai vu un couteau tomber au sol, j'ai juste shooté dedans." Le jeune homme âgé de 28 ans a ensuite couru, non pas pour s'enfuir assure-t-il, mais pour se protéger, sonnant puis entrant dans un appartement où habite un couple de sexagénaires, qui n'a pas porté plainte "parce qu'ils ont peur" affirme le procureur.

Un trop lourd casier judiciaire

Restent les déclarations des policiers, arrivés très vite sur place et qui indiquent avoir vu le jeune homme brandir l'arme, et le casier judiciaire du prévenu, condamné déjà à 12 reprises, et qui était sorti de prison il y a huit mois. "Le problème, c'est qu'on tenait le coupable idéal et qu'on a instruit cette affaire totalement à charge, dénonce Me Romuald Huet, l'avocat de la défense. L'enquête a même été ouverte pour séquestration du couple de sexagénaires, avant qu'on s'aperçoive que cela ne tenait pas la route."

L'avocat plaide la thèse de coups de couteau accidentels et non pas volontaires, portés dans la confusion d'une scène "qui n'a duré que deux minutes". "Mon client a certes eu des problèmes de violences dans le passé, après le traumatisme du décès de sa mère, mais il était sur le chemin de la réinsertion : le ramener en prison n'apportera rien, ni à lui, ni à la société". Les juges n'ont pas donc eu la même lecture et ont assorti la sentence qu'une interdiction de séjourner à l'Argonne pendant deux ans.