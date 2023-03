Coups de couteau à l'hôpital de Montauban : l'auteur présumé mis en examen pour tentative d'assassinat

Il est soupçonné d'avoir blessé trois personnes avec un couteau, ce mercredi 29 mars, au centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne). Cet homme âgé de 26 ans é été mis en examen pour tentative d'assassinat. Il a été placé en détention provisoire dans la foulée.

Trois personnes blessées

Une femme de 43 ans, agent du laboratoire d'analyses de l'hôpital, a été blessée au dos et à la nuque, elle a reçu deux coups de couteau. Elle a été opérée mercredi après-midi et son état de santé n'est plus alarmant. Selon nos informations, après l'avoir poignardée, l'assaillant est parti en courant et a blessé un homme de 57 ans et une femme de 50 ans, tous deux agents de la DDT (direction départementale des territoires) qui se trouvaient dans l'enceinte de l'hôpital pour déjeuner au self de l'hôpital.