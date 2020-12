Coups de couteau à Mont-de-Marsan : une jeune femme mise en examen pour homicide volontaire

Une jeune femme de 21 ans a été mise en examen pour homicide volontaire et incarcérée de manière provisoire. Elle aurait porté deux coups de couteaux mortels à un homme de 33 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Mont-de-Marsan.

La juge d'instruction a mis en examen pour homicide volontaire une jeune femme de 21 ans, ce lundi 14 décembre. Elle est soupçonnée d'avoir porté deux coups de couteau mortels à un homme de 33 ans. Elle a été placée en détention provisoire.

Les faits qui lui sont reprochés se sont produits dans l'appartement de la victime, rue Armand Dulamon dans la nuit de vendredi à samedi, entre 1h30 et 2h du matin. La jeune femme suspectée du meurtre, est, selon le voisinage, une fréquentation de la victime. Il l'aurait hébergée par le passé et l'hébergeait toujours au moment des faits. Aucune relation amoureuse n'est connue entre eux.

Une altercation, dont les motifs sont pour l'heure inconnus, éclate. La jeune femme porte deux coups de couteau à la victime, un au thorax, l'autre au cœur. C'est ce deuxième coup qui est fatal, même s'il ne tue pas la victime immédiatement.

La jeune femme interpellée ne nie pas les faits

L'homme de 33 ans est retrouvé chez lui par un tiers, qui appelle les secours. Le blessé, souffrant d'une très grosse hémorragie, est pris en charge par l’hôpital de Mont-de-Marsan, avant d'être transféré à Bordeaux. Il meurt entre 6h et 7h du matin, lors du transfert.

La jeune femme sera interpellée samedi 12 décembre à 14h à Laluque par la Brigade de sûreté urbaine de Mont-de-Marsan. Elle a reconnu être l'auteure du coup de couteau et ne conteste pas être responsable du décès.

L'homme qui est décédé était connu de la justice pour différentes infractions en Picardie. Récemment arrivé dans les Landes, il n'y était pas connu des services de police. La jeune femme mise en examen n'était pas connue non plus des services de police. Elle était dans une situation précaire et n'avait pas de lieu d'habitation.