Coups de couteau à Périgueux : l'agresseur était totalement ivre

Par Charles De Quillacq, France Bleu Gironde, France Bleu Périgord et France Bleu

Après la conférence de presse du procureur de la république, on en sait plus sur les circonstances de l'agression au couteau en plein centre-ville de Périgueux lundi soir. Le jeune demandeur d'asile était ivre et dit ne plus se souvenir des faits.