Coups de couteau au Mans : l'agresseur présumé est bien en garde à vue

L'enquête se poursuit après l'agression au couteau dans le quartier Libération, au Mans. Le parquet du Mans indique ce jeudi dans un communiqué que l'état de santé de l'homme de 32 ans interpellé la veille est bien compatible avec la garde à vue. C'est ce qu'a estimé l'expert psychiatre ayant examiné l'homme suspecté d'avoir gravement blessé deux personnes.

C'est la police judiciaire d'Angers qui est chargée de cette enquête pour "tentative d'assassinat". A ce stade, aucune motivation terroriste n'a été établie. La Procureure de la République du Mans avait précisé mercredi que cet homme, se disant né en Aghanistan et récemment installé au Mans, a "déjà été impliqué dans une précédente affaire de dégradations et menaces, et a fait l'objet d'une condamnation judiciaire en 2020 pour des faits sans lien avec la présente agression".