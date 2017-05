Coups de couteau devant un lycée de Hyères : une jeune fille intéressée voire passionnée par les tueurs en série

L'enquête se poursuit après l'agression lundi d'un lycéen de Hyères. Il a reçu deux coups de couteau devant le lycée Costebelle, par une camarade de classe, au profil très inquiétant. L’adolescente est très intéressée voire passionnée par les tueurs en série.

Une jeune fille de 17 ans était toujours en garde à vue ce mercredi matin à Hyères dans le Var. Lundi, en début d'après-midi, elle a donné deux coups de couteau à un camarade de classe de 18 ans du lycée Costebelle, sans raison apparente car les deux jeunes s'entendaient bien. La victime est toujours hospitalisée dans un état sérieux, mais ses jours ne sont pas en danger.

Une jeune fille au profil inquiétant

L'agresseuse est en apparence une élève sans problème, mais en fait, elle est mal dans sa peau, elle a fait une tentative de suicide il y a quelques années. Cette jeune fille a un intérêt prononcé, presque une passion pour les tueurs en série, un sujet sur lequel elle se documente beaucoup. Elle a également dans sa chambre un masque du personnage du film d'horreur "Massacre à la tronçonneuse".

"Ça aurait pu être quelqu'un d'autre"

Aux enquêteurs, elle a indique très froidement que c'est tombé sur ce camarade mais que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Une froideur et un manque d'empathie que ses camarades soulignent également. Selon une élève, elle regardait des vidéos de torture et disait qu'elle pouvait tuer quelqu'un sans émotion.

Un manque de personnels dans les établissements scolaires ?

C'est la deuxième agression au couteau en quelques jours au lycée Costebelle de Hyères. La semaine dernière déjà, deux lycéens ont été légèrement blessés avec un couteau dans une salle de classe. Pour Maryvonne Guygonnet, secrétaire départemental du syndicat FSU du Var, ces agressions montrent le manque criant de personnel dans les lycées.

"Il faut qu'on puisse alerter, que ces jeunes soient pris en charge".

"Ça veut dire qu'il faut du personnel qui puisse nous permettre, quand on repère des élèves qu'on sent mal à l'aise, de pouvoir faire un signalement. Que ces personnels soient là tout le temps, il faut qu'on puisse alerter, il faut que ces jeunes soient pris en charge".

Maryvonne Guygonnet, secrétaire départemental FSU du Var. Copier

"De façon générale, ça pose le souci des moyens de vie scolaire. On avait beaucoup plus de surveillants avant, mais vraiment beaucoup plus. Si on remonte 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, c'est exponentiel la façon dont le nombre de surveillants dans les établissements a baissé. Forcement, à un moment donné, ça crée des problèmes d'insécurité".

Une cellule d'écoute psychologique a été mis en place au lycée Costebelle de Hyères.