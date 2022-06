Un jeune de 18 ans condamné pour avoir donné des coups de couteau à la sortie d’une boîte de nuit en Dordogne

L’un a dû être opéré, il a reçu une ablation du côlon et aura probablement des séquelles au ventre. L’autre a reçu dix jours d’ITT, il a été grièvement blessé a l’aisselle gauche. Ils sont tous les deux présents à l’audience ce lundi 20 juin, assis au premier rang devant leurs familles. Devant eux, un jeune homme de 18 ans se tient droit face au tribunal. Le 3 avril dernier, il a blessé au couteau les deux victimes, à la sortie d’une boîte de nuit à Brantôme.

"On est passés à ça"

"La Clio s’amusait à ralentir sur la voie. On les a doublés et ils nous faisaient des doigts d’honneur et des appels de phares", raconte le prévenu. Le 3 avril dernier, il est sorti en boîte de nuit, avec son cousin et des amis, il a bu "7 ou 8 verres de vodka", fumé un joint. Lorsqu’ils rentrent, en C4 au petit matin, ils croisent la route d’une Clio, avec à bord plusieurs jeunes, qu’ils n’ont jamais vus auparavant.

Arrivées à un rond-point, les deux voitures s’arrêtent, se rangent sur le côté, les deux groupes de jeunes sortent et une bagarre éclate. Le prévenu indique avoir été pris à parti "le premier" et avoir reçu plusieurs coups au visage. "Quand avez-vous sorti votre couteau ?", lui demande la présidente. "Il était dans ma sacoche, je l’avais mis dans ma poche en sortant du véhicule. Les coups pleuvaient alors je l’ai sorti", lui répond-il les mains croisées devant lui. Il reconnaît avoir porté un coup de couteau à la jambe gauche d’une des victimes. "Il y’a de multiples coups. On est passés à ça !" rétorque l’avocat des deux victimes. "Ce n'est pas un coup à la cuisse de désespoir. Vous avez frappé, à terre", ajoute-t-il. "Si c’est moi je n’en ai pas le souvenir", répond le prévenu.

"J’ai commis l’irréparable"

Face au tribunal, le jeune homme baisse la tête. "J’ai commis l’irréparable. Je regrette beaucoup mes gestes. Je tiens à m’excuser auprès des deux victimes", murmure celui qui n’a jamais été condamné par la Justice auparavant. "Quand on vous écoute, il y a des torts dans les deux camps. Mais un couteau n’est pas un moyen de défense", tonne le procureur. Il requiert 18 mois de prison dont un an avec sursis. Le tribunal le condamne à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. La peine ferme sera aménagée sous bracelet électronique. Il a également interdiction d’entrer en contact avec les victimes et de détenir une arme pendant trois ans.