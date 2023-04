Coups de couteau mortels à Brive : l'homme interpellé reconnaît les faits mais parle d'un accident

Que s'est-il passé réellement dans cet appartement de la rue du Maréchal-Joffre ce samedi en fin d'après-midi? L'homme qui est en garde à vue dans cette affaire a bien reconnu avoir frappé la victime avec un couteau mais il parle d'un accident. Ce qui diverge des versions données par les témoins de la scène a souligné la procureure de Brive dans une conférence de presse lundi soir. Scène qui se déroule ce samedi dans un appartement loué par une femme qui accueille trois amis. Tout le monde boit beaucoup et prend des produits stupéfiants. Et une dispute éclate. D'un côté l'homme de 38 ans, la victime, et de l'autre le meurtrier présumé. C'est lui qui saisi un couteau qui était dans l'appartement et qui en frappe l'autre à plusieurs reprises.

Ils se sont connus en prison

"Au regard des discordances apparues dans les versions recueillies à cette heure un important travail d'investigations doit bien évidemment se poursuivre" précise Émilie Abrantès. La garde à vue de l'auteur présumé est donc prolongée de 24 heures. Il s'agit d**'un homme de 40 ans.** Un individu déjà bien connu de la justice pour de multiples affaires de délinquance. Tout comme la victime. Les deux hommes se sont d'ailleurs connus lors d'une incarcération à la maison d'arrêt de Tulle.