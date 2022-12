Coups de couteau mortels à Oloron : l'accusé principal condamné à 25 ans de réclusion criminelle

Le verdict a été rendu ce jeudi un peu avant 19h à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Pendant neuf jours, cinq accusés ont été jugés dans l'affaire des coups de couteau mortels à Oloron. Le 20 décembre 2019, une rixe a éclaté entre des marginaux, sur le parking du Carrefour. Deux hommes sont décédés dans la bagarre. Le principal accusé, Grégory Cabos, qui était poursuivi pour meurtre, a été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Duncan Schweitzer a été condamné pour violences aggravées et écope d'une peine de deux ans de prison ferme, sans mandat de dépôt. Les autres accusés ont été condamnés à du sursis, des peines comprises entre un an et deux ans. L'avocate générale avait requis 25 ans contre le principal accusé et six ans pour Duncan Schweitzer.