Coups de couteau mortels à Oloron : l'un des accusés absent à l’ouverture du procès

Le procès des coups de couteau mortels survenu le 20 décembre 2019 à Oloron-Sainte-Marie n’a pas pu commencer à 9h comme prévu, ce lundi à la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques. Il a fallu attendre l’arrivée d’un des accusés qui n’était pas présent pour l’ouverture. Duncan Schweitzer est notamment accusé de tentative de meurtre dans cette affaire. Les gendarmes sont allés le chercher à son domicile ce lundi matin. Il semble qu’il n’avait pas pris le train à Oloron pour se rendre à Pau au palais de justice.

Duncan Schweitzer a expliqué que la nuit précédant le procès avait été compliquée, et que le matin venu il n’avait pas pu prendre le train. "Est ce qu’il y a un risque que ça se reproduise ?" questionne la présidente de la cour d'assises. L'accusé a promis que ça ne se reproduirait plus et que sa mère pourrait le véhiculer. Duncan Schweitzer est accusé de tentative de meurtre et encourt une peine de 30 ans de prison.

Ils sont cinq accusés jugés à partir de ce lundi dont Grégory Cabos poursuivi pour meurtre. Deux hommes sont décédés dans cette dispute entre sans-abris survenue le 20 décembre 2019. Les différents protagonistes avaient consommé de l’alcool, des coups ont été échangés, coups de couteau, coups de pied et coups de poing.

Personnalité de l'accusé Grégory Cabos

Grégory Cabos résume les choses "depuis mes 20 ans je suis rentré tous les ans en prison". 22 condamnations figurent sur son casier judiciaire, la plupart pour avoir conduit alors qu’il avait bu de l’alcool. Le point de départ est une enfance chaotique, un père alcoolique, une mère qui a quitté le domicile. Grégory Cabos raconte qu'il a commencé l'alcool à 12 ans, qu'il buvait tous les jours à 20 ans. Il mentionne les drogues : cannabis, héroïne, kétamine.

Grégory Cabos évoque sa formation, un CAP peintre décorateur : "Je suis né dans un pot de peinture, [...] j'ai appris à aimer ce métier". En revanche, il ne l'exerce pas. Cet homme aujourd'hui âgé de 38 ans a vécu sur une zone à défendre (ZAD) à Tarbes, puis à Oloron, sur la ZAD du Gabarn où il aidait sa compagne au potager tout en préparant des slogans contre le projet de déviation.

Sur sa vie sentimentale, ce père d'une fille de 13 ans annonce "Je ne suis pas pour les coups d'un soir, j'aime bien être en couple, que ça dure mais je n'y suis jamais arrivé". Quand la présidente de la cour d'assises lui demande s'il est violent avec les femmes avec lesquelles il a eu des relations, il répond "Pas toutes mais certaines oui, ça partait d'un rien, on picolait, c'était des insultes, des bousculades". À la fin des questions sur sa personnalité, Grégory Cabos a présenté ses excuses auprès des familles des victimes.